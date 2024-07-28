Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει 28 Ιουλίου

Σήμερα είναι των Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου.
Γιορτάζουν οι:
- Ακάκιος, Κάχι, Κάκι
- Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα
- Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς
- Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα
- Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια
- Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος
Επίσης, η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας.
Ανατολή ήλιου: 06:25 - Δύση ήλιου: 20:38
Σελήνη 22.4 ημερών
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.