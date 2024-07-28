Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει 28 Ιουλίου

Σήμερα είναι των Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου. 

Γιορτάζουν οι:

  • Ακάκιος, Κάχι, Κάκι
  • Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα
  • Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς
  • Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα
  • Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια
  • Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος

Επίσης, η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας. 

Ανατολή ήλιου: 06:25 - Δύση ήλιου: 20:38

Σελήνη 22.4 ημερών

