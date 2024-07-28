Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει 28 Ιουλίου

Σήμερα είναι των Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω, Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία, Αγίας Δροσίδος, Αγίου Τίμωνος Αποστόλου.

Γιορτάζουν οι:

Ακάκιος, Κάχι, Κάκι

Αυξέντιος, Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξεντούλα

Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία, Δροσοσταλίδα, Δροσίς

Τίμων, Τίμος, Τιμόνα, Τιμόνη, Τίμα

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια

Χρυσοβαλάντω, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλαντία, Βαλάντα, Βαλάντω, Χρυσοβαλάντης, Βαλάντης, Βαλάντος, Χρυσοβαλάντος

Επίσης, η 28η Ιουλίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίτιδας.

Ανατολή ήλιου: 06:25 - Δύση ήλιου: 20:38

Σελήνη 22.4 ημερών

Πηγή: skai.gr

