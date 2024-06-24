1812 Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.

1821 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ιδρύεται με απόφαση των Προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.

1859 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΟΛΦΕΡΙΝΟ

Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυς της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Eλβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.

1945 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΒΑΙ

Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» στα σύνορα Βιρμανίας - Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων αιχμαλώτων, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών.



