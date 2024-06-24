Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 24 Ιουνίου 1821 - Ιδρύεται η Αστυνομία στην Ελλάδα - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ιδρύεται με απόφαση των Προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα

Σαν σήμερα

  • 1812 Ο ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΠΙΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ

Σαν σήμερα

Οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία.

  • 1821 ΙΔΡΥΕΤΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σαν σήμερα

Ιδρύεται με απόφαση των Προκρίτων της Ύδρας η πρώτη Αστυνομία στην Ελλάδα.

  • 1859 Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΟΛΦΕΡΙΝΟ

Σαν σήμερα

Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της βόρειας Ιταλίας. Αυτόπτης μάρτυς της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Eλβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανρί Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.

  • 1945 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΒΑΙ

Σαν σήμερα

Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη «Γέφυρα του ποταμού Κβάι» στα σύνορα Βιρμανίας - Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων αιχμαλώτων, για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών.
 

Πηγή: skai.gr

