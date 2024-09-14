Σαν σήμερα 14/9: Ιδρύεται η «Φιλική Εταιρεία» - 23 χρόνια από τον θάνατο του Καζαντζίδη

Γεγονότα



326: Η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, Ελένη, ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του μαρτυρίου.

628: Ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη, αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό.

1814:Ανήμερα της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ιδρύουν στην Οδησσό τη «Φιλική Εταιρεία», σύμφωνα με μία εκδοχή.

1829: Υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού Πολέμου του 1828-1829. Με άρθρο 10 της συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό ζήτημα και ανοίγει τον δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους Ελλάδας (2 Σεπτεμβρίου, με το Παλαιό Ημερολόγιο).

1867: Ο Καρλ Μαρξ εκδίδει το «Κεφάλαιο», που αποτελεί την κορωνίδα του έργου του.

1890: Ιδρύεται στη Σμύρνη ο μουσικογυμναστικός σύλλογος «Ορφέας», από τα μέλη του οποίου, τρία χρόνια μετά, θα ιδρυθεί ο γυμναστικός σύλλογος «Γυμνάσιον». Οι δύο σύλλογοι θα ενωθούν το 1898 και θα δημιουργήσουν τον «Πανιώνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης».



Γεννήσεις



1926: Μισέλ Μπιτόρ, γάλλος συγγραφέας, από τους βασικούς εκπροσώπους του γαλλικού «νέου μυθιστορήματος». (Θαν. 24/8/2016)

1928: Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος, δημιουργός του γνωστότερου πορτρέτου του Τσε Γκεβάρα. (Θαν. 25/5/2001)

1983:Έιμι Γουάινχαουζ, αγγλίδα τραγουδίστρια της R&B σκηνής. (Θαν. 23/7/2011)



Θάνατοι



1960: Μ. Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, έλληνας συγγραφέας. («Γιούγκερμαν», «Συνταγματάρχης Λιάπκιν») (Γεν. 23/6/1908)

1982: Γκρέις Κέλι, αμερικανίδα ηθοποιός. Διακρίθηκε σε ταινίες του Χίτσκοκ κι έγινε πριγκίπισσα του Μονακό. (Γεν. 12/11/1929)

2001: Στέλιος Καζαντζίδης, έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. (Γεν. 29/8/1931)

2019: Τάκης Σπυριδάκης, έλληνας ηθοποιός. (Γεν. 4/2/1958)

