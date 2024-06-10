Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 10 Ιουνίου 1944 - Η σφαγή του Διστόμου - Ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα των Ναζί

218 κάτοικοι δολοφονήθηκαν με αγριότητα - ανάμεσά τους βρίσκονταν 53 παιδιά

Σαν σήμερα

  • 1877  ΙΔΡΥΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σαν σήμερα

Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

  • 1915 ΣΩΜΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Σαν σήμερα

Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.

  • 1944 Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ

Σαν σήμερα

Οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του.

  • 1967 ΛΗΓΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΗΜΕΡΩΝ

Σαν σήμερα

Θρίαμβος των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

