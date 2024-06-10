Συγγενείς και φίλοι, σε ανοιχτό κύκλο, όπως ο ίδιος επιθυμούσε αποχαιρετούν αυτήν την ώρα τον σκηνοθέτη Τάσο Μπιρσίμ, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας .
Ο γιος του ο Στάμος, η κόρη του η Μαρουσώ, η σύζυγός του Πηνελόπη αλλά και τα εγγόνια του, μαζί με πλήθος κόσμου λένε το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο σκηνοθέτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.
Η επιθυμία του, ήταν αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν, στο γηροκομείο Λεωνιδίου, την ιδιαίτερη πατρίδα του .
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.