Συγγενείς και φίλοι, σε ανοιχτό κύκλο, όπως ο ίδιος επιθυμούσε αποχαιρετούν αυτήν την ώρα τον σκηνοθέτη Τάσο Μπιρσίμ, στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας .

Ο γιος του ο Στάμος, η κόρη του η Μαρουσώ, η σύζυγός του Πηνελόπη αλλά και τα εγγόνια του, μαζί με πλήθος κόσμου λένε το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο σκηνοθέτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Η επιθυμία του, ήταν αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν, στο γηροκομείο Λεωνιδίου, την ιδιαίτερη πατρίδα του .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.