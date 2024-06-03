Σαμοθράκη: Σκάφος σκότωσε ψαροντουφεκά

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα στη Σαμοθράκη καθώς σκάφος σκότωσε ψαροντουφεκά.

O 44χρονος υποβρύχιος αλιέας στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Καμαριώτισσας Σαμοθράκης, όταν παρασύρθηκε από ταχύπλοο σκάφος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το δυστύχημα συνέβη περί τις 18.00, η σορός του άτυχου άνδρα εντοπίστηκε και ανασύρθηκε από το Λιμενικό ενώ ο οδηγός του ταχύπλοου και ένας ακόμη άνδρας που επέβαινε στο σκάφος - οι οποίοι φέρεται να έκαναν διακοπές στην περιοχή - κρατούνται στο Λιμενικό Τμήμα της Σαμοθράκης.

Τραγικές φιγούρες οι γονείς και η αδερφή του 44χρονου ενώ συγκλονισμένος όπως και όλοι οι κάτοικοι του νησιού, δηλώνει ο δήμαρχος Σαμοθράκης Θανάσης Βίτσας.

Όπως είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ δεδομένου του σοκ που έχει προκαλέσει στο σύνολο της τοπικής κοινωνίας ο αδόκητος θάνατος ενός νέου ανθρώπου, το ότι η όλη διαδικασία είναι σε εξέλιξη - τόσο ως προς τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος όσο και την εξεύρεση άμεσα μέσου μεταφοράς της σορού στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης - δεν υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω πληροφοριών και στοιχείων.

Σημειώνεται ότι μέχρι και τις βραδινές ώρες συνεχίζονται οι προσπάθειες η σορός - η οποία παραμένει στο Κέντρο Υγείας - να μεταφερθεί στην Αλεξανδρούπολη προκειμένου να πραγματοποιηθεί αύριο η νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: skai.gr

