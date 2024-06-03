Βίντεο – ντοκουμέντο της ΕΡΤ δείχνει επιχείρηση Αστυνομικών να ανακτήσουν περιπολικό, το οποίο είχε εγκατέλειψε το πλήρωμα του, μετά από επίθεση που δέχθηκαν από Ρομά στο Χαλάνδρι, έξω από καταυλισμό.

Ειδικότερα, μετά από σήμα για διατάραξη που ελήφθη από το Κέντρο Επιχειρήσεων, περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος Χαλανδρίου έφτασε έξω από τον καταυλισμό Ρομά στην οδό Σαρανταπόρου.

Εκεί, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το περιπολικό δέχθηκε επίθεση με πέτρες και ξύλα από άτομα του καταυλισμού.

Οι δύο αστυνομικοί εγκλωβίστηκαν στο σημείο και δεν μπορούσαν να απεμπλακούν, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το περιπολικό.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός, λαμβάνοντας μέτρα κάλυψης και αυτοπροστασίας, κινήθηκαν προς διαφορετικές κατευθύνσεις.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης ζήτησε ενισχύσεις και στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής και της ΟΠΚΕ. Εντόπισαν τους συναδέλφους τους και κατάφεραν και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο.

Ο επόπτης της ΔΙΑΣ Βορειοανατολικής Αττικής, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών της ΟΠΚΕ, έφτασε στο ακινητοποιημένο περιπολικό, το έθεσε σε λειτουργία και το απομάκρυνε από το σημείο που βρίσκονταν οι νεαροί Ρομά, οι οποίοι πετούσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι, ενώ στο περιπολικό προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Κατόπιν, συνελήφθησαν τρία άτομα που συμμετείχαν στα επεισόδια, οδηγήθηκαν στις δικαστικές Αρχές και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.

