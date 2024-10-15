Τραγωδία τα ξημερώματα στην Πρέβεζα: Γυναίκα έπεσε σε φρεάτιο λυμάτων

Τραγωδία στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, στις 12:50 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν μια 86χρονη κάτοικος της περιοχής έχασε τη ζωή της, καθώς έπεσε σε φρεάτιο λυμάτων.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με ένα όχημα και 4 υπαλλήλους από την Π.Υ Φιλιππιάδας, καθώς και 1 όχημα από την 5η ΕΜΑΚ με 3 υπαλλήλους. Οι άνδρες της Υπηρεσίας με χρήση διασωστικών εργαλείων ανέσυραν την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.