Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία τα ξημερώματα στην Πρέβεζα: Γυναίκα έπεσε σε φρεάτιο λυμάτων

Οι άνδρες της Πυροσβεστικής με χρήση διασωστικών εργαλείων ανέσυραν την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της, τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται

Πρέβεζα τραγωδία

Τραγωδία στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, στις 12:50 μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, όταν μια 86χρονη κάτοικος της περιοχής έχασε τη  ζωή της, καθώς έπεσε σε φρεάτιο λυμάτων.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με ένα όχημα και 4 υπαλλήλους από την Π.Υ Φιλιππιάδας, καθώς και 1 όχημα από την 5η ΕΜΑΚ με 3 υπαλλήλους. Οι άνδρες της Υπηρεσίας με χρήση διασωστικών εργαλείων ανέσυραν την ηλικιωμένη χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.

Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από την ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: tempo24

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πρέβεζα τραγωδία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark