Η Hellenic Train ανακοίνωσε ότι σε συνέχεια πρόσφατων δημοσιευμάτων - στα οποία γίνεται λόγος για δήθεν απόκρυψη ηχητικών αρχείων, που περιλαμβάνουν συνομιλίες της εταιρείας με τους μηχανοδηγούς την περίοδο του δυστυχήματος των Τεμπών - ότι βάσει του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, όλες οι ηχητικές καταγραφές διατηρούνται σε αρχεία από τον ΟΣΕ, ο οποίος έχει και την απόλυτη ευθύνη συντονισμού και διαχείρισης της κυκλοφορίας και όχι από την Hellenic Train, η οποία ούτε σύστημα καταγραφής ηχητικών επικοινωνιών διαθέτει, ούτε επομένως σχετικό υλικό έχει στην κατοχή της.

Για το λόγο αυτό, προσθέτει η Hellenic Train, ήδη από την 14.3.23, το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, που επισκέφθηκε την εταιρεία, προκειμένου να προβεί σε κατάσχεση τυχόν ηχητικών καταγραφών κατά την ημερομηνία του δυστυχήματος, σε εκτέλεση σχετικής ανακριτικής εντολής, είχε διαπιστώσει ότι ουδέν σχετικό υλικό υφίστατο στην εταιρεία.

«Η Hellenic Train επιθυμεί να επαναλάβει ότι από την πρώτη ημέρα και για όλον αυτόν τον καιρό, βρίσκεται στη διάθεση της Δικαιοσύνης και των αρμόδιων αρχών, στηρίζοντας τις έρευνες με απόλυτη διαφάνεια και με συνέπεια συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο, στη διαλεύκανση των αιτιών του δυστυχήματος», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.