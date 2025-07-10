Ξεκίνησε η δίκη του δημοσιογράφου και εκδότη ιστοσελίδας του Βόλου που κατηγορείται για τον εκβιασμό της βουλευτού Μαγνησίας της ΝΔ, Ζέττας Μακρή.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι να δικάσουμε», ανέφερε η κυρία Μακρή προσερχόμενη στο δικαστήριο.

«Έχω καταθέσει καταγγελία και μπορώ να αποδείξω τα πάντα με απόλυτη ειλικρίνεια. Έχω ξαναπεί πως το μόνο καταφύγιο μας σε μια ευνομούμενη πολιτεία είναι δικαιοσύνη», τόνισε σε δηλώσεις της σε δημοσιογράφους.

Πηγή: skai.gr

