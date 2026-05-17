Μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών, με καταγωγή από το νησί της Ρόδου, είναι τα θύματα του τροχαίου δυστυχήματος, που σημειώθηκε σήμερα στις 3:30 το απόγευμα στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, έπειτα από σύγκρουση με άλλο όχημα.

Στο δεύτερο όχημα με το οποίο έγινε η σύγκρουση επέβαιναν πατέρας και γιος, καθώς και μια γυναίκα, οι οποίοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν επίσης στο νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου, μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών κρατείται από τους αστυνομικούς, καθώς αναμένεται αύριο το μεσημέρι να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: skai.gr

