Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα 13 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην άνοδο της Κηφισού από το ύψος της παραλιακής λεωφόρου προς τη γέφυρα Αχαρνών λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην Αχαρνών και τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Πέτρου Ράλλη.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου, στην Πειραιώς προς την Ομόνοια λόγω έργων, στην κατηφόρα της Κατεχάκη-Κανελλοπούλου προς Μεσογείων και στην Αττική Οδό.

Πηγή: skai.gr

