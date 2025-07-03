ΕΛΑΣ: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για διακίνηση ναρκωτικών

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί μεγάλη επιχείρηση του «ελληνικού FBI» (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος) για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που αφορά εισαγωγή δερμάτων εμποτισμένων με κοκαΐνη. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί επτά συλλήψεις.

Η υπόθεση αφορά την εισαγωγή δεμάτων εμποτισμένων με κοκαΐνη, με ειδική επεξεργασία για την εξαγωγή τους, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους.

Πρόκειται για 30 παλέτες με δέρματα αγελάδας από τη Λατινική Αμερική με επίσημο σκοπό την ένδυση ή/και την υπόδηση. Ο διαχωρισμός από την κοκαΐνη γινόταν στο παράνομο εργοστάσιο με συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες (Έλληνες, Αλβανοί και δυο Ισπανοί) οι Ισπανοί διαδραμάτιζαν κεντρικό ρόλο στην εισαγωγή, στον διαχωρισμό και στη διακίνηση των ναρκωτικών. Βρέθηκε και ατόφια ποσότητα κοκαΐνης.



Αναζητούνται άλλα τρία άτομα που επίσης διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην υπόθεση.

Το λεγόμενο ελληνικό FBI εισέβαλε το πρωί στα Σπάτα, όπου γινόταν η επεξεργασία των δερμάτων και ο διαχωρισμός των ναρκωτικών, με σκοπό την περαιτέρω διακίνησή τους. Στο σημείο βρίσκονται πέραν της ΔΑΟΕ, η διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, πυροσβεστική και χημικοί από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΛΑΣ.

Πηγή: skai.gr

