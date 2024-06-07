Λογαριασμός
Ρήξη σπλήνας έπαθε 14χρονος σε θαλάσσια παιχνίδια στο Νυδρί

Σύμφωνα με το  Λιμενικό ο 14χρονος έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πλευρά.

Ρήξη σπλήνας υπέστη ένας 14χρονος κατά τη διενέργεια θαλάσσιου παιχνιδιού (δαχτυλίδι) στην περιοχή Νυδρί Λευκάδας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο 14χρονος κατά τη διάρκεια (έλξης) του θαλάσσιου δαχτυλιδιού από ταχύπλοο, έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πλευρά.

Αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη σπλήνας.

Πρόκειται να διακομιστεί στο γενικό νοσοκομείο της Πάτρας για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

