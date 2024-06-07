Ρήξη σπλήνας έπαθε 14χρονος σε θαλάσσια παιχνίδια στο Νυδρί

Ρήξη σπλήνας υπέστη ένας 14χρονος κατά τη διενέργεια θαλάσσιου παιχνιδιού (δαχτυλίδι) στην περιοχή Νυδρί Λευκάδας.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, ο 14χρονος κατά τη διάρκεια (έλξης) του θαλάσσιου δαχτυλιδιού από ταχύπλοο, έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα πλευρά.

Αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό θεραπευτήριο όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη σπλήνας.

Πρόκειται να διακομιστεί στο γενικό νοσοκομείο της Πάτρας για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

