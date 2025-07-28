Ρόδος: Ένταση στο λιμάνι με την άφιξη Ισραηλινών τουριστών

Σε σκηνικό αυξημένης έντασης μετατράπηκε για λίγη ώρα σήμερα το πρωί το λιμάνι της Ρόδου, με αφορμή την άφιξη κρουαζιερόπλοιου που μετέφερε περισσότερους από 650 Ισραηλινούς τουρίστες στο νησί.

Παρά τον τουριστικό χαρακτήρα της επίσκεψης, η παρουσία τους προκάλεσε αντιδράσεις από συγκεντρωμένους πολίτες, που εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην πολιτική του Ισραήλ και στα γεγονότα της Γάζας.

Οι αστυνομικές και λιμενικές αρχές είχαν ήδη προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο επεισοδίων, καθώς υπήρξαν σχετικές προσκλήσεις για κινητοποιήσεις μέσω διαδικτύου.

Από νωρίς, δρακόντεια μέτρα ασφαλείας είχαν τεθεί σε εφαρμογή στην ευρύτερη ζώνη του λιμανιού, με δύο διμοιρίες των ΜΑΤ να παρατάσσονται τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν επαφές ή αψιμαχίες με τους αφιχθέντες τουρίστες.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, σημειώθηκαν μικρής έντασης επεισόδια, ενώ προσήχθησαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα οκτώ συνελήφθησαν.

