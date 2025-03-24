Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης συνεχίζει δυναμικά τη στρατηγική εξωστρέφειας και επαναπατρισμού ανθρώπινου δυναμικού μέσω της δράσης «REBRAIN GREECE», με επόμενη στάση το Λονδίνο, το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025.

Η εκδήλωση έχει ως στόχο τη διασύνδεση Ελλήνων επαγγελματιών υψηλής εξειδίκευσης που ζουν και εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναζητούν εξειδικευμένα στελέχη για καίριες θέσεις.

Στη δράση θα συμμετάσχουν 26 επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν εκατοντάδες υψηλόβαθμες θέσεις εργασίας σε ποικίλα πεδία εξειδίκευσης όπως στον κατασκευαστικό κλάδο, τον χρηματοοικονομικό και ασφαλιστικό κλάδο, τον νομικό κλάδο, τον κλάδο της ναυτιλίας, τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, τον κλάδο της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας, της ενέργειας, του τουρισμού κ.α. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δια ζώσης συνεντεύξεις, να ενημερωθούν για τις επαγγελματικές προοπτικές στην ελληνική αγορά εργασίας και να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιστροφής και προσφοράς τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

Η απήχηση των προηγούμενων εκδηλώσεων σε Άμστερνταμ (Νοέμβριος 2024) και Ντίσελντορφ (Δεκέμβριος 2024) επιβεβαιώνει τη δυναμική της πρωτοβουλίας. Συνολικά, περισσότεροι από 2.700 Έλληνες του εξωτερικού συμμετείχαν, επιδεικνύοντας έντονο ενδιαφέρον για τις ευκαιρίες που προσφέρει η σύγχρονη ελληνική αγορά εργασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 680.000 Έλληνες που έφυγαν από τη χώρα την προηγούμενη δεκαετία, αναζητώντας καλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες, οι 350.000 έχουν ήδη γυρίσει σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της δράσης: https://platform.rebraingreece.gr/.

Πηγή: skai.gr

