Ρόδος: 2 συλλήψεις για ζωοκλοπή

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν δύο άτομα από τη Ρόδο, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές ως εμπλεκόμενοι σε ζωοκλοπή, έπειτα από καταγγελία που έγινε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πρόκειται για έναν 48χρονο κι έναν 53χρονο από τη Ρόδο, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία, εντοπίστηκαν έπειτα από καταγγελία, να έχουν στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις τους 4 αιγοπρόβατα, τα οποία είχαν κλαπεί από άλλη κτηνοτροφική μονάδα.

Συνολικά, η καταγγελία που έγινε, αφορούσε την κλοπή 32 αιγοπροβάτων στο χρονικό διάστημα από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου 2026. Σε βάρος των εμπλεκομένων, κινήθηκε η διαδικασία παραπομπής τους στη δικαιοσύνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

