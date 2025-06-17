Από σήμερα Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 και για μία εβδομάδα θα είναι ανοικτή η πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να καταχωρήσουν το κινητό τηλέφωνό τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τις βαθμολογίες και τα αποτελέσματά τους μέσω γραπτού μηνύματος sms.

Αναλυτικά, η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr θα είναι ανοικτή έως και την Τρίτη 24 Ιουνίου 2025, ούτως ώστε όλοι οι υποψήφιοι στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) και Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) να καταχωρίσουν ή να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους.

Με αυτόν τον τρόπο θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα (sms) αρχικά για τις βαθμολογίες στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν και αργότερα για τη σχολή/τμήμα εισαγωγής τους.

Όπως ανακοινώθηκε σχετικά από τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η είσοδος στην υπηρεσία πραγματοποιείται με τα στοιχεία συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις. Ειδικότερα, απαιτείται ο οκταψήφιος Κωδικός Υποψηφίου και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, καθώς επίσης και το κινητό τηλέφωνο του υποψηφίου. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τον αριθμό του κινητού τους ή να τον τροποποιήσουν. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η εισαγωγή μοναδικού κωδικού (One Time Password) που θα αποσταλεί στο κινητό που δηλώθηκε κατά την εγγραφή στην υπηρεσία.

Σημειώνεται, ότι η υπηρεσία αναπτύχθηκε και λειτουργεί από το 2021 από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας - ΕΔΥΤΕ ΑΕ (GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τη Γενική́ Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Εκπαίδευσης.

Υπενθυμίζεται, ότι η υπηρεσία λειτουργεί συμπληρωματικά με τα γνωστά από τα προηγούμενα χρόνια μέσα ενημέρωσης.

Όλοι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την online εφαρμογή του υπουργείου Παιδείας στη διεύθυνση https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, αλλά και μέσω των καταλόγων που θα αναρτηθούν στις σχολικές μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

