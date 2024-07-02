Παράνομο αποστακτήριο παραγωγής αλκοολούχων ποτών, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο αποθηκών σε περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, εντοπίστηκε στη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης.

Μάλιστα συνελήφθη ένα άτομο για το οποίο σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ειδικές διατάξεις που αφορούν την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά.

Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση εντοπίστηκε σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους αποθηκών εγκαταστημένος εξοπλισμός συστήματος απόσταξης αλκοολούχων ποτών. Επιπλέον, κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 200 λίτρα αλκοολούχου υγρού, 37,5 τόνοι αλκοολούχου μείγματος σε ζύμωση, ποσότητα σκόνης για την υποβοήθηση της ζύμωσης και ποσότητα καθαρτικού υγρού.

Τα κατασχεθέντα υγρά θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους ώστε να προσδιοριστεί η χημική τους σύσταση και να επιβληθούν οι ανάλογοι διαφυγόντες δασμοί και φόροι.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης σε συνεργασία με στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε./ Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Αττικής/Υποδιεύθυνση Β'/ Τμήμα Η' και με την συνδρομή αστυνομικών Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης.

Πηγή: skai.gr

