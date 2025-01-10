Revenge porn από 25χρονο κατά της 45χρονης πρώην του γιατί δεν έπαιρνε διαζύγιο

Ένα ζευγάρι σε χωριό του Πηλίου έδωσε τέλος στην πολύχρονη σχέση του… μέσα στις δικαστικές αίθουσες, με τη 45χρονη πρωταγωνίστρια της ιστορίας να απορρίπτει τον 25χρονο σύντροφό της που την εκβίαζε.

Την εκδικήθηκε αναρτώντας κοινές φωτογραφίες τους στα κοινωνικά δίκτυα και έτσι αποκαλύφθηκε το ειδύλλιό τους.

Η γυναίκα, παρότι ζει σε ένα κλειστό κοινωνικά περιβάλλον, δε δίστασε να καταθέσει μήνυση εναντίον του για εξύβριση και απειλή, όταν εκείνος αρνήθηκε την απόφασή της να πάρουν ξεχωριστούς δρόμους και αποκάλυψε τη σχέση τους.

Η 45χρονη και ο 25χρονος, είχαν τρία χρόνια σχέση, όταν εκείνη του ζήτησε να χωρίσουν γιατί δεν ήθελε να πληγώσει το σύζυγο και τα παιδιά της.

Ο 25χρονος δε δέχθηκε την απόφασή της και πότε της έστελνε παρακλητικά μηνύματα και πότε την απειλούσε, με σκοπό να γυρίσει σε εκείνον.

Όπως έγινε γνωστό κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο 25χρονος αναρτούσε μέχρι και φωτογραφίες τους σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από κοινές τους στιγμές.



Η 45χρονη, είχε καταθέσει δύο μηνύσεις στον νεαρό καταγγέλλοντας τον για εξύβριση και απειλή.

Ο 25χρονος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως δέχθηκε την απόφασή της να σταματήσουν τη σχέση τους σύμφωνα με τον ίδιο, η 45χρονη δεν ξεκαθάρισε την πρόθεσή της, απλώς εξαφανίστηκε από τη ζωή του ξαφνικά και θεώρησε… Λογικό να την κυνηγάει, να την εκθέτει και να την απειλεί.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 25χρονο ποινή φυλάκισης τεσσάρων μηνών με αναστολή.

Πηγή: Gegonota

