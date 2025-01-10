Μέτρα για την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, με σχετικό νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο από τον υπουργό Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη.

Το νομοσχέδιο προβλέπει την αντικατάσταση των υφιστάμενων πειθαρχικών συμβουλίων με ένα νέο πειθαρχικό όργανο, που θα απαρτίζεται αποκλειστικά από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που θα έχουν αυτό ως αποκλειστικό καθήκον.

Το νέο όργανο, μετά την αποστολή του φακέλου με τα στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς της Διοίκησης, λειτουργώντας, είτε σε τριμελή είτε σε πενταμελή σύνθεση, ανάλογα με τη βαρύτητα της υπόθεσης, θα αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό και οι αποφάσεις του θα προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.

Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα για την παρακολούθηση της προόδου των υποθέσεων, που θα διαλειτουργεί με το «Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης», και χρησιμοποιούνται εφαρμογές τηλεματικής, ώστε η πειθαρχική διαδικασία και οι συνεδριάσεις να διεξάγονται και εξ αποστάσεως για εξοικονόμηση χρόνου.

Επέρχονται επίσης τροποποιήσεις στη διαδικασία η οποία εφαρμόζεται κατά την απονομή της πειθαρχικής δικαιοσύνης, ούτως ώστε να συντμηθούν χρονοβόρα βήματα και να τεθούν αυστηρές προθεσμίες σε κάθε στάδιο. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργείται και μηχανισμός ελέγχου της απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης, ενώ θεσπίζονται και μέτρα για την απόδοση ευθυνών σε περιπτώσεις αδικαιολόγητων καθυστερήσεων.

Παράλληλα, διατηρείται και ενισχύεται ο ρόλος και η εμπλοκή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας στην πειθαρχική διαδικασία.

Βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς, παρά τις κατά καιρούς παρεμβάσεις παραμένει το πρόβλημα με τις χρονίζουσες υποθέσεις. Όπως ανέφερε άλλωστε ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του, σήμερα εκκρεμούν περισσότερες από 2.500 υποθέσεις σε 92 πειθαρχικά συμβούλια. Στις μισές δεν έχει αρχίσει ακόμη η ανακριτική διαδικασία, δεν έχει οριστεί εισηγητής, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών μπορεί να ξεπερνάει και τα πέντε έτη.

Πηγή: skai.gr

