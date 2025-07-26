Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον οι φωτιές σε Θεσπρωτία και Κιλκίς με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με διάσπαρτες μικροεστίες. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι πυρκαγιές σε Καστοριά και Ευρυτανία.

Ακολουθεί νεότερη ενημέρωση για όλα τα μέτωπα στη χώρα:

Σε δύσβατο σημείο η πυρκαγιά στην Καστοριά

Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά στην Καστοριά, η οποία χαρακτηρίζεται «εξαιρετικά δύσκολη». Εξακολουθεί να καίει σε δύσβατο σημείο σε δάσος. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες κατάσβεσης από τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο τα οποία σταμάτησαν τις ρίψεις νερού μετά τη δύση του ηλίου.

Ωστόσο, αισιοδοξία προκαλεί το γεγονός ότι κατοικημένες περιοχές δεν κινδυνεύουν, ενώ οι ισχυροί άνεμοι έχουν περιοριστεί σημαντικά. Οι επίγειες δυνάμεις δίνουν διαρκή μάχη με τις αναζωπυρώσεις.

Επιχειρούν επίσης δύο τμήματα της 8ης ΕΜΟΔΕ από την Κοζάνη, ενώ έχουν γίνει προσπάθειες ενίσχυσης με πυροσβεστικά κλιμάκια από την Κοζάνη, τα Τρίκαλα, τα Γρεβενά, την Καλαμπάκα και άλλους όμορους νομούς.

Σε επιφυλακή παραμένουν οι κάτοικοι μετά το «112» που ήχησε το απόγευμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής για το μέτωπο της Καστοριάς.

Στο σημείο έσπευσαν 25 πυροσβέστες, 5 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν κατά τη διάρκεια της ημέρας 2 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σε εξέλιξη η φωτιά στην Ευρυτανία – Δεν κινδυνεύει οικισμός

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα στη Δομνίστα Ευρυτανίας, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει κάποιος οικισμός.

Κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, ενώ μέχρι και το «τελευταίο» φως του ήλιου επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Ωστόσο, οι ρίψεις νερού ήταν ελάχιστες, καθώς η πυρκαγιά ξέσπασε αργά το απόγευμα. Το σημείο είναι εξαιρετικό δύσβατο και η συνδρομή των εναέριων μέσων θα χρειαστεί και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί οι φωτιές σε Αρχαία Ολυμπία, Πεδινή Ιωαννίνων και Νερόμυλο Μεσσηνίας.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Πεδινή Ιωαννίνων - Οι φλόγες έφτασαν σε σπίτι

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με το epirusgate, οι φλόγες τύλιξαν κατοικία στην περιοχή, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Στην περιοχή υπήρχαν πολλά ακαθάριστα οικόπεδα, με αποτέλεσμα η φωτιά να φεύγει από τον έλεγχο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας στις προσπάθειες κατάσβεσης συνέδραμαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή πεδινή Ιωαννίνων. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 3 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε γύρω στις 13.00 σε αγροτική έκταση στην περιοχή Νερόμυλος Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ήταν νοτιοανατολικά της περιοχής Νερόμυλος, κοντά στον οικισμό. Για τον λόγο αυτό λίγο μετά τις 13.00 εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή Νερόμυλος προς Καζάρμα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 4 αεροσκάφη.

Οι άνεμοι στο σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πνέουν 2 - 4 μποφόρ βορειοανατολικά.

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, της Αρχαίας Ολυμπίας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος, της Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες και η περιοχή ήταν δύσβατη.

Στο σημείο έσπευσαν 58 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Θεσπρωτία

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 13.50 την Παρασκευή σε δασική έκταση στο Γαρδίκι Θεσπρωτίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Καθοριστικό ρόλο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στον Μανδρότοπο Θεσπρωτίας έπαιξαν οι εναέριες δυνάμεις. Δυστυχώς, ένα σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες χωρίς, ωστόσο, να απειληθούν ανθρώπινες ζωές.

Λίγο μετά τις 14.00, με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι στις περιοχές Γαρδίκι, Σκάνδαλο και Μανδρότοπος κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την περιοχή Παραμυθιά.

Ο Δήμαρχος Σουλίου - Θεσπρωτίας, Αθανάσιος Ντάνης, μιλώντας χθες στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ έκανε λόγο για απομάκρυνση 600 ατόμων προς την Παραμυθιά, ενώ όπως ανέφερε ένα σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες στο Γαρδίκι.

Για την επιχείρηση κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 5ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Παράλληλα, υπήρξε συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Ένα από τα ελικόπτερα που επιχειρούσε στο Κιλκίς νωρίτερα μετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης της φωτιάς στο Νεοχωράκι Χαλκιδικής, η οποία τελικά τέθηκε υπό έλεγχο νωρίς το βράδυ της Παρασκευής.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Κιλκίς

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή πλησίον του παλαιού ΚΤΕΟ στο Κιλκίς.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112, στους κατοίκους της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Παράλληλα, εκκενώθηκαν επιχειρήσεις, βενζινάδικα, ένα ξενοδοχείο, καθώς και παράρτημα του Διεθνούς Πανεπιστημίου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Πυρκαγιά πλησίον του παλαιού ΚΤΕΟ #Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας #Κιλκίς



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 25, 2025

Έχει καταστραφεί ολοσχερώς μια αποθήκη με γεωργικά μηχανήματα, ενώ, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η φωτιά ξεκίνησε από μπαταρίες σε πάρκο με φωτοβολταϊκά.

Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 76 πυροσβέστες με 36 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ. Από αέρος συνέδραμαν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.

Ηράκλειο: Υπό έλεγχο η μεγάλη φωτιά στα ενετικά τείχη στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε περίπου στις 8 το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο του Ηρακλείου, μέσα στα ενετικά τείχη που περιβάλλουν την πόλη.

Η φωτιά ξεκίνησε από μεγάλες σωρούς υπολειμμάτων κλαδέματος, δίπλα στο δημοτικό φυτώριο αλλά και πολύ κοντά στο κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης» όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί θεατρική παράσταση.

Η παρέμβαση της πυροσβεστικής, που άλλωστε εδρεύει λίγα μέτρα μακριά, με 3 οχήματα και 10 πυροσβέστες, ήταν άμεση. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα Αττική, Πελοπόννησος, Βοιωτία και Εύβοια

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο σε 9 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα, σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Αττική

Κύθηρα

Βοιωτία

Εύβοια

Κορινθία

Αργολίδα

Αρκαδία

Μεσσηνία

Λακωνία

Παράλληλα, πολύ υψηλός (4) και υψηλός κίνδυνος (3) προβλέπεται στο σύνολο της λοιπής ηπειρωτικής χώρας και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής.

Δείτε τον χάρτη:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α.

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.