Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης

Φωτιά ξέπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά τις 2 σε γραφείο στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Συγγρού, στο κέντρο.
Σύμφωνα με το thestival.gr, εντός του χώρου όπου προκλήθηκε η φωτιά δεν υπήρχε κάποιος.
Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεσή της τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και οκτώ πυροσβέστες.
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.