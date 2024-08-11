Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης

Φωτιά ξέπασε το μεσημέρι της Κυριακής σε πολυκατοικία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε μετά τις 2 σε γραφείο στον πέμπτο όροφο πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Φιλίππου και Συγγρού, στο κέντρο.

Σύμφωνα με το thestival.gr, εντός του χώρου όπου προκλήθηκε η φωτιά δεν υπήρχε κάποιος.

Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα για την κατάσβεσή της τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και οκτώ πυροσβέστες.

