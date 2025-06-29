Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα ο οδηγός του φορτηγού στο τραγικό τροχαίο με θύμα πατέρα και γιο

Ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ο 34χρονος οδηγός του φορτηγού από τη Βόρεια Μακεδονία, που προκάλεσε τη θανατηφόρα σύγκρουση με το όχημα μιας τετραμελούς οικογένειας στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο του 44χρονου πατέρα και του 13χρονου γιου της οικογένειας, ενώ η 43χρονη γυναίκα και το αγοράκι 9 ετών που κάθονταν πίσω μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, φέροντας σύμφωνα με πληροφορίες ελαφρά τραύματα.

Στη χθεσινή επιχείρηση του ΕΚΑΒ συμμετείχαν τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και ένα όχημα ταχείας ανταπόκρισης.

Πηγή: skai.gr

