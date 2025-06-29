Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα ο οδηγός του φορτηγού στο τραγικό τροχαίο με θύμα πατέρα και γιο

Ελεύθερος με προφορική εντολή Εισαγγελέα αφέθηκε ο 34χρονος οδηγός του φορτηγού από τη Βόρεια Μακεδονία, που προκάλεσε τη θανατηφόρα σύγκρουση με το όχημα μιας τετραμελούς οικογένειας στην παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βέροιας, στο ύψος της Χαλκηδόνας.
Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο δυστύχημα είχε ως τραγικό απολογισμό τον θάνατο του 44χρονου πατέρα και του 13χρονου γιου της οικογένειας, ενώ η 43χρονη γυναίκα και το αγοράκι 9 ετών που κάθονταν πίσω μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Γεννηματάς, φέροντας σύμφωνα με πληροφορίες ελαφρά τραύματα.
Στη χθεσινή επιχείρηση του ΕΚΑΒ συμμετείχαν τρία ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και ένα όχημα ταχείας ανταπόκρισης.
