Ανυπολόγιστες καταστροφές - κυρίως σε καλλιέργειες και ελαιώνες - έχει προκαλέσει η φωτιά που ξέσπασε την Τετάρτη, στον Δήμο Αμαρίου στο Ρέθυμνο και αναζωπυρώθηκε χθες Πέμπτη, απειλώντας σπίτια και οικισμούς.

Το τελευταίο 24ωρο εκκενώθηκαν συνολικά, μέσω του 112, 9 χωριά, ενώ έχει κινητοποιηθεί το σύνολο σχεδόν των πυροσβεστικών δυνάμεων της Κρήτης

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αυτήν την ώρα δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο, αλλά διάσπαρτες εστίες που αντιμετωπίζονται από τα πεζοπόρα τμήματα.

Με το πρώτο φως της ημέρας απογειώθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα για να κάνουν ρίψεις νερού, ενώ ο επιχειρησιακός σχεδιασμός προβλέπει τις επόμενες ώρες να πετάξουν στην περιοχή άλλα 3 αεροσκάφη.

«Όλοι όσοι έχουν υποστεί ζημιές θα υποστηριχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», διεμήνυσε ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας

«Πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζι ώστε να μη βρεθούμε σε δύσκολη θέση, εάν ξανανέβουν οι άνεμοι και τα μποφόρ», ανέφερε το βράδυ από το Ρέθυμνο, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασιλης Κικίλιας.

«Κανένας δεν πρόκειται να φύγει από εδώ, εάν δεν κάνουμε πρώτα τη δουλειά μας», πρόσθεσε ο κύριος Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν περισσότερα από 250 άτομα.

Ερωτηθείς για το θέμα των αποζημιώσεων, ο υπουργός ανέφερε ότι είναι ήδη σε ανοιχτή γραμμή με τον κύριο Τριαντόπουλο που έχει και την αρμοδιότητα.

«Όλοι οι άνθρωποι που έχουν υποστεί ζημιές θα υποστηριχτούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όμως αυτή τη στιγμή προέχει να φέρουμε αποτέλεσμα στο μέτωπο της φωτιάς», τόνισε.

Σημειώνεται ότι τα χωριά που διατάχθηκε να εκκενωθούν είναι η Αγία Παρασκευή, ο Πλάτανος, το Αποδούλου, το Βαθιακό, η Λοχριά, ο Άδραχτος, ο Ρίζικας, η Σάττα και το Χορδάκι.

