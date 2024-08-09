Σε σοκ βρίσκεται η κοινωνία της Σπάρτης, μετά τη σύλληψη ενός 40χρονου άνδρα για το βιασμό κατ’εξακολούθηση τα τελευταία 5 χρόνια, της 9χρονης σήμερα κόρης του.

Το μικρό κοριτσάκι σύμφωνα με πληροφορίες εκμυστηρεύτηκε στη μητέρα του όλα αυτά που βίωνε από τον πατέρα της και αυτή προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία. Οι αστυνομικοί παρακολουθούσαν διακριτικά τον ύποπτο άνδρα, και σε αστυνομική επιχείρηση σήμερα τα ξημερώματα σε τοπική κοινότητα, 10 λεπτά περίπου μακριά από τη Σπάρτη κατάφεραν και συνέλαβαν τον 40χρονο.

Σε έρευνα στο κινητό του οι αστυνομικοί εντόπισαν πλήθος φωτογραφιών με πορνογραφικό υλικό με το ίδιο του το παιδί. Το κινητό του τηλέφωνο κατασχέθηκε όπως και 2 παιχνιδομηχανές, και όλα τα κατασχεθέντα θα σταλούν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας για περαιτέρω διερεύνηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια ζούσε τα προηγούμενα έτη σε περιοχή της Δυτικής Αττικής και είχε μετακομίσει σε χωριό κοντά στη Σπάρτη τα τελευταία δυο χρόνια. Ο 40χρονος φέρεται να βίαζε την ανήλικη κόρη του από την ηλικία των 4 ετών μέχρι και σήμερα. Ο ίδιος εργάζεται τα τελευταία χρόνια ως ιδιωτικός υπάλληλος σε εταιρεία τυποποίησης ελαιολάδου στη Λακωνία.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί αρμοδίως ενώπιον των εισαγγελικώνα αρχών στα δικαστήρια της Σπάρτης και το πιθανότερο είναι να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

«Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Σπάρτης, στο πλαίσιο διερεύνησης σχετικής καταγγελίας, συνέλαβαν σήμερα (9.8.2024) το πρωί στη Σπάρτη, ημεδαπό κατηγορούμενο για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκων, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών και πορνογραφία ανηλίκων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την καταγγελία, ο κατηγορούμενος τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη, ενήργησε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της ανήλικης κόρης του.

Τέλος, κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο με πλήθος φωτογραφιών με πορνογραφικό υλικό καθώς και -2- ηλεκτρονικές παιχνιδομηχανές.

Τα κατασχεθέντα πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια των απαραίτητων εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως».

