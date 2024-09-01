Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου νοσηλεύεται ένας νεαρός τουρίστας, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από τέσσερις άνδρες έξω από κατάστημα εστίασης στο Ρέθυμνο.

Τα ξημερώματα της Κυριακής, οι τέσσερις άνδρες είχαν διαπληκτισμό με τον τουρίστα, όταν, κάποια στιγμή, η κατάσταση εκτροχιάστηκε, με εκείνους να τον ξυλοκοπούν, χτυπώντας τον στο κεφάλι και το πρόσωπο, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο.

Ο νεαρός τουρίστας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Υπάλληλοι του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ρεθύμνης και της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, οι οποίοι περιπολούσαν στην περιοχή, έσπευσαν στο σημείο περνώντας χειροπέδες στους τέσσερις δράστες.

Παράλληλα, σε έρευνα που έγινε στο όχημα που επέβαιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία ποιμενική ράβδος και ένα μαχαίρι. Προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Ρεθύμνου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.