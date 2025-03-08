Λογαριασμός
Διακοπή δρομολογίων των τρένων από αύριο Κυριακή έως Τετάρτη 12 Μαρτίου στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Tα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από τους σταθμούς Σάκκος, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφος, Πτελέα και Πύθιο

Hellenic Train

Διακόπτονται από αύριο, Κυριακή 9 Μαρτίου, έως την Τετάρτη 12 Μαρτίου, τα δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα, λόγω μεταφοράς εμπορευματικών φορτίων.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, κατά το παραπάνω διάστημα τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται με λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις εκτός από τους σταθμούς Σάκκος, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφος, Πτελέα και Πύθιο.

