Ποινές κάθειρξης που φτάνουν συνολικά τα 16 έτη επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης σε τρία άτομα που κατηγορούνταν ως υπεύθυνοι για τη λειτουργία τού άτυπου γηροκομείου, στον Λιθότοπο Σερρών, όπου διαβιούσαν, κάτω από άθλιες συνθήκες, δώδεκα ηλικιωμένοι.

Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ένοχους τον ιδιοκτήτη του «γηροκομείου», την σύντροφό του που εκτελούσε χρέη διευθύντριας και τον διαχειριστή του. Στον πρώτο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 9 ετών και 11 μηνών, στη δεύτερη κάθειρξη 11 ετών και 11 μηνών και στον τρίτο 16 ετών.

Στους δύο πρώτους το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικά και αποφάσισε η έφεσή τους να έχει αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση της ποινής τους, με αποτέλεσμα να βγουν από τη φυλακή με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισής τους στο αστυνομικό τμήμα. Ο τελευταίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και (κατα)δικάστηκε ερήμην, με την έφεσή του να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για τις πράξεις της διακίνησης ναρκωτικών χαπιών, της έκθεσης (στην πλημμεληματική της μορφή για 11 τρόφιμους και στην κακουργηματική της για τον 12ο) και της παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών (Covid-19), ενώ αθωώθηκαν για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση.

Με την ίδια απόφαση οι δικαστές αθώωσαν δύο γιατρούς και δύο ιδιοκτήτες γραφείων τελετών που κατηγορούνταν, κατά περίπτωση, για έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης και υπόθαλψη εγκληματία.

Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα τον Οκτώβριο του 2020, όταν εντοπίστηκε μία ηλικιωμένη να περιπλανιέται στους δρόμους του Λιθότοπου (χωριό του δήμου Ηράκλειας Σερρών). Αστυνομικοί έφτασαν στο οίκημα όπου διέμενε η γυναίκα, ενώ στο ίδιο σημείο εντοπίστηκαν άλλα εννέα άτομα. Με μέριμνα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών της περιοχής είχαν διακομιστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

