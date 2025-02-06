Με έντονη αμερικανική συμμετοχή και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από την Ελλάδα, τις ΗΠΑ και την ευρύτερη περιοχή, διαμορφώνεται το 6ο Φόρουμ των Δελφών στην Ουάσινγκτον, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 10-11 Φεβρουαρίου 2025. Η διοργάνωση αναμένεται να αποτελέσει κομβικό πεδίο συζητήσεων για τις γεωπολιτικές και ενεργειακές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταξύ των επιβεβαιωμένων ομιλητών συγκαταλέγονται:

Chris Van Hollen, Γερουσιαστής των ΗΠΑ (Μέριλαντ)

Cory Booker, Γερουσιαστής των ΗΠΑ (Νιου Τζέρσεϊ)

Jerry Moran, Γερουσιαστής των ΗΠΑ (Κάνσας)

Gus Bilirakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (12η περιφέρεια της Φλόριντα)

Chris Pappas, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια του Νιου Χάμσαϊρ)

Nicole Malliotakis, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (11η περιφέρεια της Νέας Υόρκης)

Dina Titus, μέλος του Κογκρέσου των ΗΠΑ (1η περιφέρεια της Νεβάδα)

Geoffrey Pyatt, πρώην Βοηθός Υπουργός στο Γραφείο Ενεργειακών Πόρων του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ (2022-2024)

Zhecho Stankov, Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας

Νικόλας Ιωαννίδης, Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου

Από ελληνικής πλευράς θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Τάσος Χατζηβασιλείου, Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για την οικονομική διπλωματία και εξωστρέφεια, η Μάιρα Μυρογιάννη, Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και ο Θάνος Ντόκος, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, τα μέλη της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιήσουν συναντήσεις με σημαντικούς οργανισμούς που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον, ενισχύοντας τη συνεργασία σε κρίσιμα ζητήματα.

Το φόρουμ θα εστιάσει στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της τρέχουσας διεθνούς συγκυρίας, όπως οι συζητήσεις για τα Βαλκάνια ως «νέο πεδίο μάχης» γεωπολιτικών ανταγωνισμών, η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον, η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής οικονομικής συνεργασίας και ο σχεδιασμός ενός οδικού χάρτη για την ενεργειακή διπλωματία, που θα αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής στο ενεργειακό τοπίο της Ευρώπης και πέραν αυτής.

Η αγγλόφωνη έκδοση της «Καθημερινής» σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο Ηγεσίας (HALC) , οργανώνει για έκτη συνεχόμενη χρονιά το Φόρουμ στην Ουάσιγκτον.

Για το πλήρες πρόγραμμα επισκεφθείτε το delphidc.com.



