Οι νέοι εξοπλισμοί θα κινηθούν με βάση προτεραιότητες που θα υπηρετούν την ορθολογική ανάπτυξη των Ενόπλων Δυνάμεων και τον εκσυγχρονισμό των αποτρεπτικών δυνατοτήτων. Το νέο εξοπλιστικό θα παρουσιαστεί τις επόμενες εβδομάδες (η συζήτηση θα γίνει μετά τις 4 Μαρτίου) από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια.

O κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει για τα νέα εξοπλιστικά στην Ολομέλεια της Βουλής σε συνεδρίαση για αυτόν τον σκοπό. Η ενημέρωση σε επίπεδο Ολομέλειας έχει στόχο να δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή πολιτική βαρύτητα για την προστιθέμενη αξία που έχει για την ελληνική κοινωνία η υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ήδη, πάντως, ο κ. Δένδιας έχει στείλει επιστολή ενημέρωσης στην επιτροπή εξοπλιστικών προγραμμάτων, η οποία ενεργοποιείται για πρώτη φορά μετά τη θεσμοθέτησή της (από το 2010).

Σύμφωνα με την Καθημερινή, η πρώτη προτεραιότητα του νέου εξοπλιστικού θα είναι η προώθηση δημιουργίας ενός θόλου πολλαπλής αεράμυνας (anti-drone, αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική) στα νησιά και στον Έβρο. Το πρόγραμμα αφορά την προμήθεια οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς (High range Surface to Air Missile - HSAM) και μέσου και μικρού βεληνεκούς (MIddle Range Surface to Air Missile - MSAM).

Το τρίτο στοιχείο του θόλου είναι το δίκτυο - ραντάρ που θα εντοπίζει και θα κατηγοριοποιεί τους στόχους. Το αρχικό κόστος του συστήματος αυτού θα κινείται σε ένα ύψος περίπου 2,8 δισ. ευρώ. Ο θόλος της αεράμυνας θα συνδυαστεί και με ένα σύστημα αισθητήρων και άλλων δυνατοτήτων που θα παρέχει εικόνα και κάτω από το νερό. Το σύνολο του συστήματος αυτού στον αέρα και κάτω από τη θάλασσα θα λάβει τη συμβολική ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλλέα».

Η απόλυτη προτεραιοποίηση του θόλου συνιστά αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε η Αθήνα έπειτα από συζητήσεις στο εσωτερικό του στρατεύματος. Άπαντες συμφώνησαν ότι δίχως μοντέρνα και επαρκή αεράμυνα, οποιαδήποτε αγορά άλλων συστημάτων τα καθιστά εκ προοιμίου ευάλωτα, μάλιστα έναντι μιας δυνητικής απειλής που ήδη έχει αυξήσει τις δυνατότητές της στον τομέα των Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAV) και των βαλλιστικών πυραύλων.

Δεύτερη προτεραιότητα, κυρίως συμβολική, είναι η στολή του μαχητή, το κόστος της οποίας δεν ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ, αποτελεί ωστόσο ευθεία ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Στην κορυφή των προτεραιοτήτων βρίσκεται και η προμήθεια πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών (πυραύλων), που θα τοποθετηθούν σε διάφορες περιοχές, αλλά πρωτίστως στον Έβρο. Οι πολλαπλοί εκτοξευτές απέδειξαν την αξία τους στα πεδία μαχών της Ουκρανίας και θεωρούνται σημαντική προσθήκη στο οπλοστάσιο του πυροβολικού. Το σύστημα, για το οποίο οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο, είναι οι Puls της ισραηλινής ELBIT και συζητείται η προμήθεια σε δυο φάσεις συνολικά 36 εκτοξευτών (18 και 18).

Πηγή: skai.gr

