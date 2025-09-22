Του Μάκη Συνοδινού

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Χανίων από τον θάνατο βρέφους 7 εβδομάδων που παραθέριζε με τους γονείς του στο νησί.

Το περιστατικό σύμφωνα με την ΕΛΑΣ έλαβε χώρα εχτές στις Καλύβες Αποκορώνου Χανίων.

Συγκεκριμένα χθες στις 10:50 ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ πως απεβίωσε βρέφος τουριστών υπηκόων Φινλανδίας εντός των ενοικιαζόμενων δωματίων που διέμεναν.

Αμέσως σταθμός του ΕΚΑΒ και ιατροδικαστής μετέβησαν στο σημείο, όπου εντόπισαν το βρέφος πάνω στο κρεβάτι του δωματίου, χωρίς τις αισθήσεις του.

Στο σημείο διενεργήθηκε επί τόπου νεκροψία και ο ιατροδικαστής υπηρεσίας απεφάνθη ότι επρόκειτο για ασφυκτικό θάνατο. Το άτυχος βρέφος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων μαζί με τους γονείς του, στους οποίους διενεργήθηκαν τοξικολογικές εξετάσεις και εν συνεχεία προσήχθησαν στο ΑΤ Χανίων, όπου και συνελήφθησαν, κατόπιν προφορικής εντολής εισαγγελέως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.