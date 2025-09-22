Οδηγός ΙΧ εντοπίστηκε στη λεωφόρο Συγγρού να κινείται με ταχύτητα 187 χλμ./ώρα, στο πλαίσιο ελέγχων τροχαίας που πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 19-21 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, σε κεντρικούς οδηγούς άξονες της Αθήνας βεβαιώθηκαν 101 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν 5.011 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 95 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν 4 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

«Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και για υπερβολική ταχύτητα θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά η ΕΛ.ΑΣ.

Πηγή: skai.gr

