Την στιγμή που ο Φώτης Ιωαννίδης είναι έτοιμος να ξεκινήσει θεραπείες για τον τραυματισμό του στον ώμο, στην Πορτογαλία δεν σταματούν να αναφέρονται για το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και την προσπάθεια που κάνει για την απόκτησή του.

Η «a bola” σήμερα αναφέρεται και πάλι στον διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού επισημαίνοντας ότι η Σπόρτινγκ έχει κάνει μόνο μία πρόταση ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ στους πράσινους, την οποία πρόταση έχουν απορρίψει.

Στο σχετικό δημοσίευμα επισημαίνουν ότι η Σπόρτινγκ είναι δεδομένο ότι θα κάνουν νέα πρόταση, η οποία θα είναι μεγαλύτερη. Εκτιμάται στο σχετικό δημοσίευμα ότι ο Παναθηναϊκός επιθυμεί ένα ποσό μεγαλύτερο των 20 εκατομμυρίων ευρώ και τονίζουν σύντομα θα κατατεθεί νέα πρόταση στο τριφύλλι για τον διεθνή επιθετικό.

Ανάμεσα σε πολλά αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα είναι και το ποσό της ρήτρας που σκοπεύει να θέσει η πορτογαλική ομάδα στο συμβόλαιο του Φώτη Ιωαννίδη. Όπως υποστηρίζουν αυτό θα είναι τουλάχιστον 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το ποσό αυτό να είναι και 100 εκατομμύρια ευρώ.

