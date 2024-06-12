Αυστρία: Τότε φεύγει για προετοιμασία ο Παναθηναϊκός, που πηγαίνει

«Ξημερώνει» μία νέα εποχή για τον Παναθηναϊκό, με τον Ντιέγκο Αλόνσο να είναι ο νέος προπονητής της ομάδας. Ο Ουρουγουανός τεχνικός θα αναλάβει τους «πράσινους», με το πρώτο του ταξίδι με το Τριφύλλι να είναι η προετοιμασία στην Αυστρία.

Γνώριμη χώρα για τον Παναθηναϊκό, εφόσον και πέρυσι την επέλεξαν για να προπονηθούν. Αυτή τη φορά το Τριφύλλι θα πετάξει για το Σλάντμινγκ, μία μικρή πρώην πόλη εξόρυξης στα βορειοδυτικά του αυστριακού κρατιδίου της Στυρίας.

