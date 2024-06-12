Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός: Τελικός-φωτιά για στέψη ή ολική επαναφορά στο ΣΕΦ

Τρίτο συνεχόμενο «ερυθρόλευκο» νταμπλ ή «πράσινη» ολική επαναφορά και τελικός των τελικών στο ΟΑΚΑ;

Σήμερα θα ξεκαθαρίσει το πράγμα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό AKTOR, που αναμετρώνται στο ΣΕΦ στις 21:15 (ΕΡΤ3 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6) στον τέταρτο τελικό των playoffs της Basket League.

Οι Πειραιώτες προηγούνται 2-1 στη σειρά και έχουν την ευκαιρία να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του τίτλου μπροστά στο κοινό τους, με τους πρωταθλητές Ευρώπης από τη μεριά τους να έχουν αναθαρρήσει μετά τη νίκη τους στο τρίτο ματς στο ΟΑΚΑ πριν από δύο ημέρες.

Το ΣΕΦ αναμένεται να είναι κατάμεστο, με τους γηπεδούχους να έχουν ανακοινώσει sold out από χθες.

Το κλίμα πάντως μυρίζει μπαρούτι, μετά το χθεσινό αίτημα του Παναθηναϊκού AKTOR για νέα κλήρωση της διαιτητικής τριάδας (σήμερα θα γίνει γνωστό τι θα συμβεί), την οποία ακολούθησε λίγο αργότερα ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός και ο Δημήτριος Γιαννακόπουλος θα λάβουν έτσι, αποκλειστικά εντός του αγωνιστικού χώρου, την απάντηση που φοβούνται και περιμένουν», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι Πειραιώτες.

Απαντώντας, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέφερε πως «αφού θα μας κερδίσετε λέτε εντός παρκέ και ο κόσμος σας θα είναι όπως πάντα κόσμιος, τι σας κόφτει εάν έρθω εγώ; Τόσο πολύ με φοβάστε πια;»

Όσον αφορά στα αγωνιστικά ζητήματα, παραμένει εκτός μάχης ο τραυματίας Φαλ, με τους Ράιτ, Σίκμα και Μπραζντέικις να έχουν μείνει εκτός της λίστας των ξένων για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο δε Εργκίν Αταμάν, καλείται να διαλέξει εκ νέου ανάμεσα σε Βιλντόσα και Μπαλτσερόφσκι.

Σε περίπτωση επικράτησης του Παναθηναϊκού AKTOR, θα υπάρξει και πέμπτος τελικός, σε δύο μέρες στο ΟΑΚΑ, όπου θα κριθούν όλα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των τελικών:

Game 1: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 84-89

Game 2: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR 92-86

Game 3: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 83-76

Game 4: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR (12/06, 21:15)

Game 5: Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός (14/06, 21:15, εάν χρειαστεί)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.