Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το τερπνόν μετά του ωφελίμου συνδύασε το Σαββατοκύριακο ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης αφού το βράδυ του Σαββάτου βρέθηκε στον γάμο του Στέργιου Χατζηδιάκου- γιου του αείμνηστου Φώτη Χατζηδιάκου- πρώην δημάρχου Ρόδου- με την εκλεκτή της καρδιάς του, κουμπάρο τον Παύλο Χρηστίδη και μια πλειάδα στελεχών πρώτης γραμμης του κόμματος να δίνουν το παρών, ωστόσο απο αγορά της Ρόδου ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προανήγγειλε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και την ακρίβεια.

“Από πού προέρχεται, όμως, αυτή η υπεραπόδοση; Από μια υγιή παραγωγική βάση;Από ανταγωνιστικότητα;Από ανθεκτική ανάπτυξη; Όχι, βέβαια. Η υπεραπόδοση είναι η ακρίβεια και οι υψηλοί έμμεσοι φόροι. Δηλαδή, οι καθημερινές δυσκολίες, το υψηλό κόστος ζωής, μετατρέπονται σε έσοδα για το κράτος και αυτό το λένε υπεραπόδοση. Για αυτό, χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι καθημερινές δυσκολίες που είναι προϊόν πολιτικών επιλογών.” τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Σήμερα θα επισκεφθεί την Κάσο και αύριο την Κάρπαθο και αναμένεται να εξαπολύσει βέλη στην Κυβέρνηση για την εξωτερική Πολιτική, αλλά και να ζητήσει για πολλοστή φορά χρονοδιάγραμμα πόντισης του Καλωδίου και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας- Κύπρου.

Οι πληροφορίες αναφέρουν οτι το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζει μεγάλη εκδήλωση για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

Τομεάρχης Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ – Ο στόχος της πρώτης θέσης έχει δυσκολέψει πολύ

Την ίδια ώρα αίσθηση προκάλεσε η διατύπωση του τομεάρχη δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ Χρήστου Κακλαμάνη ότι με την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και τη δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ ο στόχος για πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά έχει δυσκολέψει πολύ.

“Έχει δυσκολέψει.. μην κοροϊδευόμαστε...

Το λέγαμε πριν εμφανιστεί ο κύριος Τσίπρας και έχουμε αυτό το δημοσκοπικό σκηνικό...Δεν γνωρίζω αυτά είναι ζητήματα (αν αναθεωρείται ο στόχος) της ηγεσίας του κόμματος της κεντρικής πολιτικής γραμμής δεν τα καθορίζω εγώ. Δεν κρύβω τα λόγια μου το να λέμε όταν αυτή τη στιγμή εμφανιζόμαστε τρίτοι το να λέμε ότι ο στόχος είναι η πρώτη θέση είναι κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ” ανέφερε μεταξύ άλλων ο Χρήστος Κακλαμάνης στην ΕΡΤ, την ώρα που το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη παραμένει σταθερό για νίκη στις εκλογές με μια ψήφο διαφορά.

Πάντως κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ δεν άφησαν ασχολίαστη την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για έκτακτη φορολόγηση στις τράπεζες μάλιστα σχολίαζαν στον skai.gr οτι δεν είναι κακό ο Αλέξης Τσίπρας να αντιγράφει το ΠΑΣΟΚ αλλά όταν η Χαριλάου Τρικούπη κατέθεσε τη σχετική τροπολογία στη Βουλή, γιατί κρύφτηκε ο πρώην Πρωθυπουργός, αναρωτιούνται οι ίδιες πηγές.

Θεοδώρα Τζάκρη – ΠΑΣΟΚ :Αναζητείται η φόρμουλα για τον “γάμο”

Η αποχώρηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τους Δημοκράτες επανέφερε στο προσκήνιο τα σενάρια καθόδου της βουλευτού στις εθνικές εκλογές με το ΠΑΣΟΚ παρά τον σκόπελο του καταστατικού του κόμματος που δεν επιτρέπει σε βουλευτές που έχουν συμπληρώσει 5 πλήρεις βουλευτικές θητείες (δηλαδή συνολικά έως 20 χρόνια βουλευτές).

Οι σκέψεις στο τραπέζι είναι πολλές από την κάθοδο της ως συνεργαζόμενης στην Πέλλα ώς και την προσχώρηση κανονικά στο κόμμα αφού στελέχη κοντά στην ηγεσία εκτιμούν ότι σε μια προσπάθεια διεύρυνσης και ισχυροποίησης του κόμματος δεν αναμένεται να τεθεί θέμα καταστατικού. Οι δύο αυτές επιλογές συζητούνται σε πηγαδάκια με τους περισσότερους πάντως να εκτιμούν ότι η “φόρμουλα” θα βρεθεί.

Την ίδια ώρα το όνομα της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη αλλά και του ανεξάρτητου Ευάγγελου Αποστολάκη παραμένουν σταθερά στο τραπέζι των συζητήσεων πέριξ της Χαριλάου Τρικούπη, με τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ να βάζουν σκέψεις για φλερτ και με άλλα στελέχη που υπηρέτησαν την Κουμουνδούρου και πολλούς να στοιχηματίζουν ότι τα σενάρια και η μεταγραφολογία δεν θα κάνουν διακοπές.

Πηγή: skai.gr

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