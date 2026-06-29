Αφγανιστάν: Δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Πακιστάν

Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί οι οποίοι διεξήχθησαν τη νύχτα από το Πακιστάν στο ανατολικό Αφγανιστάν σκότωσαν ή τραυμάτισαν «δεκάδες άμαχους, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών», κατήγγειλε σήμερα ο εκπρόσωπος της de facto κυβέρνησης, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

Οι βομβαρδισμοί έπληξαν περιοχές στις επαρχίες Πάκτικα, Πάκτια και Κουνάρ, επιβεβαίωσε ο κ. Μουτζάχιντ, που χαρακτήρισε «άνανδρη επίθεση», «έγκλημα» και «πράξη βαρβαρότητας» τις νέες αεροπορικές επιδρομές.

Η κυβέρνηση του Πακιστάν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε χθες Κυριακή χερσαίες επιχειρήσεις και αεροπορικούς εναντίον «στόχων» στο Αφγανιστάν, ιδίως κρησφύγετων που κατ’ αυτήν χρησιμοποιούσαν «τρομοκράτες», συμπεριλαμβανομένου του Κινήματος των Ταλιμπάν στο Πακιστάν (ΚΤΠ), σκοτώνοντας 29 εξ αυτών.

Ο υπουργός Πληροφοριών Αταουλά Ταράρ ανέφερε χθες βράδυ μέσω X ότι διεξήχθη χερσαία επιχείρηση κατά μήκος των συνόρων και εξαπολύθηκαν αεροπορικοί βομβαρδισμοί στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τρεις «στόχοι» στις επαρχίες Πάκτια, Πάκτικα και Κουνάρ.

Έκανε λόγο για επιχειρήσεις σε αντίποινα για πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες στην πακιστανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένης επίθεσης στο Καράτσι στην οποία σκοτώθηκαν τρία μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Δεν έχει υπάρξει ως τώρα επίσημη αντίδραση από την de facto κυβέρνηση του Αφγανιστάν.

Το αφγανικό τηλεοπτικό δίκτυο Tolo News έκανε λόγο για τουλάχιστον 35 νεκρούς, που κατ’ αυτό ήταν «όλοι» άμαχοι, και άλλους 40 τραυματίες μόνο σε μια από τις επαρχίες που βομβαρδίστηκαν, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της αστυνομίας στην Πάκτια.

Το Πακιστάν, χώρα που διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, και το Αφγανιστάν, όπου επανήλθαν στην εξουσία οι Ταλιμπάν τον Αύγουστο του 2021, ανταλλάσσουν επιθέσεις από τα τέλη της περασμένης χρονιάς. Το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί την Καμπούλ ότι προσφέρει καταφύγιο σε εξτρεμιστές που διαπράττουν επιθέσεις στο έδαφος του Πακιστάν. Οι de facto αφγανικές αρχές απορρίπτουν την κατηγορία.

Ενώ είχε ανακοινωθεί προσωρινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δυο πλευρές, στα τέλη Φεβρουαρίου το Πακιστάν έκανε λόγο για «ανοικτό πόλεμο» και έκτοτε έχει εξαπολύσει σειρά πολύνεκρων αεροπορικών πληγμάτων, βάζοντας μεταξύ άλλων στο στόχαστρο την αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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