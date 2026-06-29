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Μεγάλη γιορτή σήμερα, Δευτέρα - Σε ποιους ευχόμαστε «χρόνια πολλά»

Ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα, 29 Ιουνίου - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:05 και δύση ήλιου στις 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

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Εορτολόγιο

Μεγάλη γιορτή είναι σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα
  • Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη, Πάολα

Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά

Σελήνη 14.2 ημερών
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Γιορτή σήμερα ονόματα Εορτολόγιο
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