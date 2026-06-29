Μεγάλη γιορτή σήμερα, Δευτέρα - Σε ποιους ευχόμαστε «χρόνια πολλά»

Μεγάλη γιορτή είναι σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Πέτρος, Πετρής, Πετράς, Πετράκης, Πετρουλάς, Πετρίνος, Πέτρα, Πετρούλα, Πετρία, Πετρίνα
- Παύλος, Πώλ, Παυλίνα, Πωλίνα, Παύλιανη, Πάολα
Ανατολή ήλιου: 06:05 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 46 λεπτά
Σελήνη 14.2 ημερών
Πηγή: skai.gr
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