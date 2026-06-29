Ο Νικολάς Μαδούρο προσεύχεται για τη Βενεζουέλα μέσα από το κελί του. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας δημοσίευσε ένα μήνυμα αλληλεγγύης για τη χώρα του στο X την Κυριακή, το οποίο φέρεται να γράφτηκε από το κελί της φυλακής του στο Μπρούκλιν. Οι νεκροί από τους «δίδυμους» ισχυρότατους σεισμούς στη Βενεζουέλα φθάνουν πλέον τους 1.450.

«Η Σίλια και εγώ προσευχόμαστε για όσους πέθαναν, για τους τραυματίες, για τους αγνοούμενους, για τις οικογένειές τους και για όλους όσους συνεχίζουν να αγωνίζονται, λεπτό προς λεπτό, για να σώσουν ζωές», ανέφερε ο Μαδούρο στην ανάρτηση, αναφερόμενος στη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η οποία είναι επίσης φυλακισμένη με κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών. Οι δύο συνελήφθησαν με συνοπτικές διαδικασίες σε μια πρωτοφανή επιδρομή από τις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος.

El pueblo venezolano con su fuerza espiritual y humana afronta esta terrible tragedia provocada por la fuerza sísmica de la naturaleza, con grandeza, fe, amor y esperanza.



Que la oración acompañe el rescate y que la unión abra el camino de la reconstrucción. pic.twitter.com/8jzhk7I3aI — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 28, 2026

Στη συνέχεια, ο Μαδούρο παρέθεσε απόσπασμα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 25ο κεφάλαιο, και συγκεκριμένα στους στίχους 39 και 40. «[39] Πότε σε είδαμε άρρωστο ή στη φυλακή και ήρθαμε να σε επισκεφτούμε;” [40] Και ο Βασιλιάς θα τούς απαντήσει: “Σας βεβαιώνω πως καθετί που κάνατε για έναν από τους πιο ασήμαντους αδελφούς μου, το κάνατε για μένα”».

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, ο Χριστός ταυτίζει απόλυτα τον εαυτό του με τους περιθωριοποιημένους, τους φτωχούς, τους ξένους, τους άρρωστους και τους φυλακισμένους.

Δεν είναι σαφές εάν ο Μαδούρο υπαγόρευσε το μήνυμα στους συνεργάτες του ή ενέκρινε το περιεχόμενό του.

Πηγή: skai.gr

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