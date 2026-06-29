Του Αντώνη Αντζολέτου

Όλο νέα σενάρια για συνεργασίες βγαίνουν στο προσκήνιο, ωστόσο στο τέλος για άλλη μια φορά αναμένεται να αποδειχθεί «άνθρακες ο θησαυρός». Η συζήτηση πυροδοτήθηκε όταν η γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά, εμφανίστηκε να «κλείνει το μάτι» για συμπόρευση στο ΠΑΣΟΚ στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. «Πολιτικά και προγραμματικά - και θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον - έχουμε πάρα πολλά κοινά σημεία όχι μόνο με την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με το ΠΑΣΟΚ του Ν. Ανδρουλάκη για παράδειγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπάρχει πιθανότητα αυτό που ζητούσε επιτακτικά ο Σωκράτης Φάμελλος από την αρχή της προεδρίας του για συγκρότηση ενός προοδευτικού πόλου με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ να γίνει πράξη τώρα; Και μήπως αυτό το ενδεχόμενο έρχεται να «κουμπώσει» μετά το «ναυάγιο» της σύμπραξης με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα; Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο εύκολο. Κυρίως από το γεγονός πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω από τη στρατηγική της αυτόνομης πορείας του κινήματος. Θα ερμηνευόταν ως παραδοχή ήττας από την ΕΛ.Α.Σ., όμως ταυτόχρονα δεν φαίνεται πως θα έχει κάτι να του προσφέρει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Υπάρχουν, άλλωστε πολλά στελέχη στη Χαριλάου Τρικούπη που θεωρούν πως η συνεργασία με τον Παύλο Πολάκη δεν μπορεί να είναι εφικτή. Τα προφίλ τους δεν ταιριάζουν καθόλου.

Ούτε η πιθανότητα μια διευρυμένης συνεργασίας με τους σχηματισμούς της Λούκας Κατσέλη, του Νίκου Κοτζιά και στελεχών της Νέας Αριστεράς δείχνει να μπορεί να περπατήσει. Με τη συμμετοχή μόνο του ΣΥΡΙΖΑ ίσως. Πάντως σε γενικές γραμμές ο χρόνος για τέτοιου είδους συγκολλήσεις φαίνεται πως έχει περάσει ανεπιστρεπτί.

Πλέον στον ΣΥΡΙΖΑ θα έρθει η ώρα των αποφάσεων. 73 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζήτησαν γραπτώς την άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του οργάνου εντός 15 ημερών, ξεπερνώντας το απαιτούμενο όριο του 25%. Ακόμα και αν δεν έχουν αλλάξει οι ισορροπίες ο Σωκράτης Φάμελλος θα κληθεί να γίνει πιο συγκεκριμένος. Στελέχη της πλειοψηφίας του έχουν γυρίσει την πλάτη βλέποντας οι Παύλος Πολάκης, Νίκος Παππάς και Ρένα Δούρου δεν έχουν άδικό λέγοντας πως η απόφαση της Κ.Ε. της 6ης Ιουλίου είναι μη υλοποιήσιμη. Δεν συντάσσονται μαζί τους, παρόλα αυτά περιμένουν να υπάρξει μια καθαρή γραμμή. Την αρχή έκαναν ο πρώην γραμματέας, Στέργιος Καλπάκης ο Κώστας Ζαχαριάδης, αποστάσεις έχει κρατήσει εδώ και καιρό ο Γιάννης Ραγκούσης, ενώ και η τελευταία τοποθέτηση του Θανάση Θεοχαρόπουλου στην Πολιτική Γραμματεία έδειξε πως υπάρχει μια τάση σκεπτικισμού για το που πηγαίνει το κόμμα.



Αναμφισβήτητα ο Ιούλιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για τον ΣΥΡΙΖΑ και αναμένονται εξελίξεις.



Πηγή: skai.gr

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