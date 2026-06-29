Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) χαρακτήρισε χθες Κυριακή την πιθανόν σε μερικούς μήνες επόμενη δήμαρχο της Ουάσιγκτον «κομμουνίστρια», η οποία κατ’ αυτόν θα «καταστρέψει» την πρωτεύουσα των ΗΠΑ, όπου ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σχεδιάζει διάφορα μεγαλεπήβολα έργα και θέλει να αφήσει οπωσδήποτε το σημάδι του.

«Η Τζανίς Λούις Τζορτζ, η κομμουνίστρια που είναι σχεδόν βέβαιο πως θα εκλεγεί δήμαρχος της Ουάσιγκτον (...) έχει δηλώσει πως θέλει να αδειάσει τις φυλακές (...) να εναντιωθεί στην ICE (σ.σ. την αστυνομία μετανάστευσης), να καλωσορίζει τους εγκληματίες παράνομους αλλοδαπούς ξανά στην αγαπημένη μας πρωτεύουσα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Πολύς κόσμος, ανάμεσά τους κι εγώ, εργάστηκαν για μακρύ διάστημα και σκληρά (...) δεν θα επιτρέψουμε η πόλη να καταστραφεί από μια κομμουνίστρια που δεν έχει πρόθεση να ξαναδώσει στην Ουάσιγκτον το μεγαλείο της!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας τις τελευταίες επτά λέξεις με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει.

Η Τζανίς Λούις Τζορτζ -η οποία ανήκει, όπως και ο Ζόραν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, στη συγκριτικά μικρή τάση των δημοκρατικών σοσιαλιστών της Αμερικής (DSA) του δημοκρατικού κόμματος- αναδείχθηκε νικήτρια περί τα μέσα Ιουνίου στην εσωκομματική διαδικασία της παράταξης της αντιπολίτευσης και θεωρείται πολύ πιθανό πως θα εκλεγεί δήμαρχος τον Νοέμβριο. Οι δημοκρατικοί διατηρούν κατά κανόνα ευρεία πλειοψηφία στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ωστόσο, αφού επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να θέσει την Ουάσιγκτον, που έχει ιδιαίτερο καθεστώς, υπό τον έλεγχο των ομοσπονδιακών αρχών, ενώ δεν σταματά να διαλαλεί τα έργα που προωθεί στην πρωτεύουσα, όπως την αποκατάσταση «73 αγαλμάτων, μνημείων και σιντριβανιών», όπως ανέφερε σε άλλη ανάρτηση στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης που αποτελεί ιδιοκτησία του.

Ανέφερε επίσης πως επισκέφτηκε «γήπεδο γκολφ της πόλης», το East Potomac Golf Links, που βρήκε ετοιμόρροπο, ξεραμένο, παραμελημένο και «επικίνδυνο», τονίζοντας πως έχει σκοπό να το κάνει «ένα από τα σπουδαιότερα γήπεδα γκολφ του κόσμου», «ανοικτό στο κοινό», που θα φιλοξενεί «μεγάλες διοργανώσεις», απαριθμώντας κάποιες.

Αίθουσα χορού και ανακαίνιση του πάρκου γύρω από τον Λευκό Οίκο, αποκατάσταση της δεξαμενής στο μνημείο του Λίνκολν έναντι 14 εκατομμυρίων δολαρίων, γεμάτης άλγη επί του παρόντος, κ.λπ.: ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται συχνά με πάθος σε διάφορα εξωραϊστικά έργα, που επικρίνονται για το κόστος τους, τις αδιαφανείς διαδικασίες ανάθεσής τους, τον επιδεικτικό χαρακτήρα τους...



Πηγή: skai.gr

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