Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρα στον Χάρακα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:08 και είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 61,7 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

Πηγή: skai.gr

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