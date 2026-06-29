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Σεισμός στη Λακωνία 4,3 βαθμών, τα ξημερώματα

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 61,7 χιλιομέτρων

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σεισμός

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρα στον Χάρακα Λακωνίας.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός σημειώθηκε στις 01:08 και είχε επίκεντρο 10 χιλιόμετρα βόρεια του Χάρακα Λακωνίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 61,7 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τη μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Σεισμός Λακωνία
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