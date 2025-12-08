Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Κυριακής, στο Ίλιον, με δύο οικογένειες Ρομά να βγάζουν τα όπλα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου στον ΣΚΑΪ, όλα ξεκίνησαν όταν η 17χρονη νύφη της μιας οικογένειας μπήκε να κάνει μπάνιο και υποστήριξε ότι ο πεθερός της, ο πατέρας του 18χρονου συζύγου της, επιχείρησε να τη βιάσει.

Αμέσως, ειδοποίησε την οικογένειά της, με αποτέλεσμα να φτάσουν στον καταυλισμό. Αρχικά, έγινε λεκτικός διαπληκτισμός και στη συνέχεια, έπεσαν πυροβολισμοί, χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Επί τόπου έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις, προχωρώντας σε 7 συλλήψεις, με τις κατηγορίες σε βάρος τους να είναι βαρύτατες: απόπειρα βιασμού, απόπειρες ανθρωποκτονίας, οπλοχρησία και οπλοφορία.



