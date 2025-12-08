Από σήμερα, Δευτέρα, οι γραμμές του τρόλεϊ 17 και 20 αντικαθίστανται από ηλεκτρικά λεωφορεία, καθώς είναι σε εξέλιξη από την Κυριακή το ξήλωμα των καλωδίων.

Προβλέπεται πως συνολικά θα αποξηλωθεί το 70% του συνολικού δικτύου, σε Αθήνα και Πειραιά, με 143 χλμ καλωδίων να απομακρύνονται.

Το χρονοδιάγραμμα τόσο για την αποξήλωση όσο και την αντικατάστασή τους αναμένεται να διαρκέσει 18 μήνες, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Τα οικονομικά οφέλη και τα ηλεκτρικά λεωφορεία

Σύμφωνα με τη μελέτη του ΟΑΣΑ, το σχέδιο αντικατάστασης των τρόλεϊ με ηλεκτρικά λεωφορεία επιφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη:

• Εξοικονόμηση άνω του 50% στο λειτουργικό κόστος.

• Η τιμή αγοράς για κάθε 2 νέα τρόλεϊ αντιστοιχεί σε 3 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία.

• Εξοικονόμηση 20.000.000 ευρώ από τα κόστη αντικατάστασης και συντήρησης του παλαιωμένου δικτύου.

Τι αλλάζει για επιβάτες και εργαζόμενους

Όπως διευκρινίζεται, οι γραμμές και τα δρομολόγια δεν καταργούνται, αλλά θα εκτελούνται πλέον από λεωφορεία, γεγονός που σταδιακά θα οδηγήσει σε πύκνωση των δρομολογίων.

Όσον αφορά τα 44 χιλιόμετρα καλωδίων που θα παραμείνουν, αυτά εντοπίζονται κυρίως σε μεγάλες ευθείες. Εκεί θα αξιοποιηθούν τα εναπομείναντα τρόλεϊ που έχουν ακόμη χρόνια ζωής, πυκνώνοντας αισθητά τη συχνότητα διέλευσης στα συγκεκριμένα τμήματα.

Από πλευράς υπουργείου και ΟΑΣΑ επισημαίνεται ότι το σχέδιο διασφαλίζει πλήρως το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού, καθώς το σύνολο των εργαζομένων θα συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία στην ΟΣΥ.

