Πανικός επικράτησε νωρίς το βράδυ της Κυριακής στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων, όταν στον χώρο της πλατείας, την ώρα που ήταν σε πλήρη εξέλιξη η εκδήλωση για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, ακούστηκαν πυροβολισμοί κατά ρυπάς.

Με πρόσφατες ακόμα τις μνήμες από το μακελειό στα Βορίζια, οι πολίτες, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά τρομοκρατήθηκαν από τις μπαλωθιές ενώ η αντίδραση των διοργανωτών ήταν ακαριαία, αφού έπεσαν πάνω στον δράστη για να τον σταματήσουν.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr ο άντρας δεν παρακολουθούσε το μουσικό πρόγραμμα της εκδήλωσης του δήμου Χανίων αλλά ήταν καλεσμένος σε κοινωνική εκδήλωση, σε σπίτι απόστασης λίγων μέτρων από την πλατεία.

Διαφορετικές πηγές αναφέρουν πως ο δράστης των πυροβολισμών έχει ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στο χωριό.

Για το περιστατικό αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία.

Πηγή φωτογραφίας @cretaone.gr

Πηγή: skai.gr

