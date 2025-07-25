Εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του το φορτηγό πλοίο υπό σημαία Σιέρα Λεόνε που προσάραξε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμαδίου Σητείας κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, ο πλοίαρχος αιτήθηκε την εγκατάλειψη του πλοίου λόγω μικρής, αλλά ελεγχόμενης εισροής υδάτων, ενώ το πλοίο παρουσίασε ελαφρά κλίση.

Στο σημείο έσπευσε αλιευτικό σκάφος, στο οποίο επιβιβάστηκαν και τα 14 μέλη του πληρώματος, τα οποία μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Σητείας.

Έχουν κινητοποιηθεί ρυμουλκό, τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος, δύο παραπλέοντα εμπορικά πλοία και ιδιωτικά σκάφη, που προσέτρεξαν για παροχή συνδρομής.

Το πλοίο, το οποίο μετέφερε φορτίο γύψου, είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Σητείας με προορισμό τον Λίβανο. Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την αξιολόγηση της κατάστασης του πλοίου και εξετάζουν τα επόμενα βήματα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει αναφορά για θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή, ενώ το φορτηγό πλοίο παραμένει στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμαδίου Σητείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.