Kατασχέθηκε πάνω από μισό κιλό κοκαΐνης στον Πειραιά

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, απογευματινές ώρες της Πέμπτης, 29 Μαΐου 2025, από την περιοχή του Πειραιά και της Αθήνας, -4- άτομα για κατά περίπτωση κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ εντόπισαν στην περιοχή του Πειραιά, -3- από τους κατηγορούμενους να επιβαίνουν σε όχημα, στο οποίο κατείχαν, επιμελώς κρυμμένες στο πίσω μέρος του ντουλαπιού του συνοδηγού, -3- αυτοσχέδιες συσκευασίες με κοκαΐνη, μικτού βάρους -551- γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση.

Στο πλαίσιο της επακόλουθης αστυνομικής προανάκρισης, που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, στο κέντρο της Αθήνας, κατά την οποία συνελήφθη και ο τέταρτος κατηγορούμενος, καθώς στην οικία βρέθηκε ηρωίνη καθαρού βάρους -1,4- γραμμαρίων.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -551- γραμμάρια κοκαΐνης, 1,4 γραμμάρια ηρωίνης, ένα όχημα, -7.350- ευρώ καθώς και -6- κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά το παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

