Αντικύθηρα: Γέννα μέσω... βιντεοκλήσης

Στα περισσότερα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας, είναι γνωστό ότι υπάρχει υποστελέχωση, παρά τα κίνητρα που δίνονται στους γιατρούς. Δεν είναι, μάλιστα, λίγες οι φορές που οι προκηρύξεις για τις προσλήψεις προσωπικού προκύπτουν άκαρπες.

Έτσι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών μας, πολλές φορές αναγκάζονται να γίνουν εφευρετικοί. Στην ιστορία που βλέπουμε, μια νέα γυναίκα γέννησε πρόσφατα το μωρό της με τη γυναικολόγο της από την Αθήνα να δίνει οδηγίες στους γιατρούς του νησιού, μέσω βιντεοκλήσης.

Τι μας λέει η αγροτική ιατρός Κυθήρων, Πηνελόπη Κόλλια, που ξεγέννησε τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Πηγή: skai.gr

