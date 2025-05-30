Ο Ορνιθολογικός Σταθμός Αντικυθήρων (ΟΣΑ) αποτελεί τη βάση ενός πολυετούς Προγράμματος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με περιοχή δραστηριοποίησης το νησί των Αντικυθήρων, τον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο και τις παρακείμενες νησίδες.

Βασικός στόχος του Προγράμματος είναι η παρακολούθηση και μελέτη του παγκόσμιου φαινομένου της μετανάστευσης των πουλιών με απώτερο σκοπό την προστασία τους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Παράλληλος στόχος του Προγράμματος αποτελεί η ορνιθολογική και οικολογική έρευνα και εκπαίδευση στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής. Σκοπός του ΟΣΑ είναι επίσης η ένταξη και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των επισκεπτών στις προσπάθειες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στην ομάδα συμμετέχουν άτομα από Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, όπως τη Γαλλία και τον Καναδά.

